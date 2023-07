Szalai: Union mit Fener einig

Union Berlin rüstet sich für die kommende Champions League-Saison. Nach Informationen des ‚kicker‘ stehen die Unioner kurz davor, den Transfer von Attila Szalai (25) einzutüten. Fenerbahce habe eine zweite Offerte für den Innenverteidiger in Höhe von 14 Millionen Euro angenommen.

Mit dem Ungarn würden die Unioner einen erfahrenen Mann an Bord holen: 272 Pflichtspiele hat der Defensivspieler bereits auf dem Buckel. Zuletzt hieß, dass Szalai, der vertraglich noch bis 2025 an den türkischen Klub gebunden ist, einem Wechsel an die Alte Försterei offen gegenübersteht. Somit dürfte eine offizielle Verkündung kurz bevorstehen.

