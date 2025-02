BVB gab grünes Licht für Adeyemi-Wechsel

Die SSC Neapel war sich im Wintertransferfenster mit Borussia Dortmund über einen Wechsel von Karim Adeyemi einig. Wie Neapels Sportdirektor Giovanni Manna in einer Medienrunde erklärte, scheiterte der Wechsel letztlich am 23-Jährigen selbst: „Ich kann bestätigen, dass wir mit Borussia Dortmund eine grundsätzliche Einigung über Adeyemi erzielt hatten. Ich habe Karim auch in Deutschland getroffen, aber der Deal ist geplatzt, weil er nicht zu uns wechseln wollte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der flinke Offensivspieler wurde in der vergangenen Transferperiode bei der Partenopei als Nachfolger für den zu Paris St. Germain abgewanderten Kvicha Kvaratskhelia (23) gehandelt. Dem Vernehmen forderte der BVB 40 bis 50 Millionen Euro für den Linksfuß, der allerdings mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt.