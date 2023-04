Bald ablösefrei: Frankfurt scoutet Mittelfeldspieler aus Schweden

Das Mittelfeld von Eintracht Frankfurt ist wohl der Mannschaftsteil, der im Sommer den größten Umbruch vollziehen wird. Der Abschied von Daichi Kamada steht bereits offiziell fest. Spieler wie Jesper Lindström oder auch Djibril Sow sind mögliche Verkaufskandidaten. Zahlreiche Abgänge, die kompensiert werden müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer, der nach Ansicht der Frankfurter die Lücke füllen könnte, ist offenbar Carl Gustafsson. Der 23-jährige Schwede läuft für Kalmar FF auf und steht laut einem Bericht des ‚Aftonbladet‘ auf der Beobachtungsliste der Eintracht. Scouts des Bundesligisten waren beim jüngsten 3:1-Sieg von Kalmar über BK Häcken zugegen. Besonders interessant: Der zentrale Mittelfeldspieler ist am Ende des Jahres ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Kalmar läuft Ende Dezember aus. Allein sind die Frankfurter mit ihrem Interesse angesichts dieser Vertragssituation nicht.

Lese-Tipp

Eintracht: Aouar-Transfer geplatzt?

Dem Bericht zufolge haben auch der FC Brügge, AZ Alkmaar, Ajax Amsterdam und der AC Florenz die Fühler nach dem aufstrebenden Rechtsfuß ausgestreckt. Gustafsson war in der abgelaufenen Spielzeit der laufstärkste Spieler der Liga, spulte die meisten Kilometer in der Allsvenskan ab. In der aktuellen Saison verpasste das Kalmar-Eigengewächs noch keine Pflichtspielminute. Auch auf internationaler Ebene läuft es für Gustafsson: Nach elf Einsätzen für die schwedische U21-Nationalmannschaft folgte diesen Januar das Debüt für Schwedens A-Nationalmannschaft.