Interesse an Doué wächst: Jetzt mischt auch Bayern mit

Beim FC Bayern laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. In der Offensive soll die Mannschaft an einigen Stellen umgebaut werden. Michael Olise (22) von Crystal Palace und Xavi Simons (21) von Paris St. Germain sollen kommen. Interesse zeigt der Rekordmeister aber auch an einem Youngster aus Frankreich.

Laut ‚Sky‘ steht Désiré Doué bei Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund weit oben auf der Liste. Ob die Bayern beim 19-jährigen Flügelspieler von Stade Rennes im gestern geöffneten Transferfenster allerdings schon aufs Gaspedal drücken werden, hängt womöglich auch mit potenziellen Verkäufen zusammen. Ohne Abgänge würde es in Bayerns Abteilung Attacke wohl etwas eng werden.

Doué hat aufgrund seiner nachgewiesenen Fähigkeiten nicht nur in München Begehrlichkeiten geweckt. In den vergangenen Monaten wurde der U23-Nationalspieler von Frankreich auch bei Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund als möglicher Neuzugang gehandelt. Darüber hinaus beschäftigen sich auch internationale Schwergewichte wie Manchester United, Paris St. Germain oder der FC Barcelona mit dem Ausnahmetalent.