Jamal Musiala ging humpelnd und gestützt vom Rasen. Da war den Verantwortlichen bereits klar, dass wohl der nächste wichtige Star vor einem Ausfall steht.

Am nächsten Tag haben sich die Befürchtungen bewahrheitet. Der ‚Bild‘ zufolge hat sich Musiala gegen den FC Augsburg (3:1) eine strukturelle Verletzung im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Diese könnte eine Ausfallzeit von bis zu sechs Wochen mit sich bringen, Sky berichtet sogar von bis zu acht Wochen und einem Muskelbündelriss.

Klar ist damit, dass Musiala in jedem Fall beide Spiele im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand verpassen wird, auch ein Einsatz im Spiel gegen Borussia Dortmund am 12. April ist ausgeschlossen. Der ‚Bild‘ zufolge würden auch die Halbfinal-Spiele in der Königsklasse zu früh kommen. Somit muss der FC Bayern in der entscheidenden Saisonphase ohne Musiala planen.