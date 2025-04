Bayern: Droht auch ein Kane-Ausfall?

Dem FC Bayern München könnte nach Jamal Musiala (Muskelbündelriss) nun der nächste Ausfall eines Topspielers für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am kommenden Dienstag (21 Uhr) drohen. Harry Kane hat sich gegen den FC Augsburg (3:1) bei einem Foul von Cedric Zesiger, der dafür die Ampelkarte sah, am Knöchel wehgetan. Angesprochen auf eine mögliche Verletzung sagte Kane nach dem Spiel: „Ich habe mir bei der Roten Karte den Knöchel verstaucht. Ich denke, es ist in Ordnung. Der Knöchel ist ein bisschen geschwollen, aber das bin ich gewohnt. Ich hatte im Laufe meiner Zeit einige Knöchelverletzungen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar blieb Kane nach dieser Situation auf dem Platz und erzielte wenige Sekunden später den 2:1-Führungstreffer für die Bayern, doch nach der Partie musste man sich Sorgen um den Engländer machen. Bei den Interviews in der Mixed Zone hatte der 31-Jährige eine dicke Bandage um den rechten Knöchel. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend auf bislang 39 Pflichtspiele, in denen er 34 Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete. Eine Diagnose des FC Bayern steht noch aus.