BVB - Besiktas: So könnten sie spielen

Am letzten Champions League-Spieltag geht es für Borussia Dortmund nur noch darum, sich anständig aus der Königsklasse zu verabschieden. Seit dem 1:3 gegen Sporting Lissabon vor zwei Wochen ist das Achtelfinale für den BVB unerreichbar – selbst dann, wenn man am heutigen Dienstagabend gegen Besiktas gewinnt und Sporting im Parallelspiel gegen Ajax Amsterdam verliert. Denn der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit zum Weiterkommen berechtigt, ging an die Portugiesen.

Gleichzeitig ist Besiktas tabellarisch so weit vom BVB entfernt, dass der Mannschaft von Marco Rose die Europa League-Qualifikation sicher ist. Trainer Marco Rose forderte auf der Spieltagspressekonferenz dennoch eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft ein: „Es geht auch darum, hier in der Champions League wieder etwas geradezurücken. Genau in so einem Spiel geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen.“

Dennoch werden die Dortmunder wohl nicht in Bestbesetzung gegen Besiktas antreten. „Es gibt einige Spieler, bei denen wir die Belastungssteuerung regulieren müssen“, so Rose. Gut möglich, dass für Erling Haaland deshalb Steffen Tigges in der Startelf stehen wird, der neben seinem Trainer an der Pressekonferenz teilnahm. Auch Dan-Axel Zagadou ist ein möglicher Kandidat.

Eine Startelf-Garantie sprach Rose Axel Witsel und Donyell Malen aus, zudem stellte er einigen jungen Spielern einen Einsatz in Aussicht. Emre Can fehlt derweil gesperrt.

Die mögliche Aufstellung