Werder stellt Ducksch frei

Der Wechsel von Marvin Ducksch zu Birmingham City nimmt immer konkretere Formen an. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 31-Jährige sein Reha-Training am Osterdeich unterbrochen, um „letzte Gespräche mit einem anderen Klub zu führen und den Medizincheck zu absolvieren“. Gestern hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der Angreifer bereits in England aufhalte.

Werder kassiert für den früheren deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) eine geringe Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro. Ducksch hatte schon länger mit einem Abgang geliebäugelt, Werder will ihm keine Steine in den Weg legen. André Silva (29) soll Ducksch nach Möglichkeit ersetzen, ist aber auch in Spanien begehrt.