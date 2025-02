FC Bayern: Nübel ordnet Urbig-Verpflichtung ein

Für Alexander Nübel (28) kam der Wintertransfer von Jonas Urbig (21) zum FC Bayern nicht überraschend. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der an den VfB Stuttgart verliehene Keeper, dass ihn Bayern-Torwarttrainer Michael Rechner frühzeitig in die Pläne des Rekordmeisters eingeweiht hatte: „Ich habe es neutral aufgenommen, der Austausch war sehr gut. Sie mussten etwas machen. Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung von Peretz ist.“

Nübel ist noch bis 2026 nach Stuttgart verliehen, die Bayern könnten den Schlussmann aber per Klausel bereits in diesem Sommer zurückholen. Der Passus muss bis Ende April aktiviert werden. Dass die Münchner diesen Schritt gehen werden, ist aber unwahrscheinlich. Mit Urbig, Manuel Neuer (38), Sven Ulreich (36) und Daniel Peretz (24) stehen aktuell vier Torhüter unter Vertrag. Nübel gibt sich demonstrativ gelassen: „Stand jetzt bin ich noch hier. Es ist alles ganz entspannt, ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart.“