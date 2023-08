West Ham: Maguire-Deal gefährdet – Alternative aus der Bundesliga

Harry Maguire verwehrt Manchester United womöglich eine saftige Finanzspritze. Wie die ‚Sun‘ berichtet, droht der Transfer des Innenverteidigers zu West Ham United zu platzen. Der 30-Jährige zögert dem Bericht zufolge damit, den Hammers sein Ja-Wort zu geben.

Dabei haben die Klubs in der Causa Maguire bereits eine Übereinkunft getroffen. West Ham-Trainer David Moyes selbst bestätigte jüngst, dass die Red Devils ein Angebot für den Engländer akzeptiert haben. Die Beteiligten verständigten sich, so ist zu vernehmen, auf eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro. Wie so oft dieser Tage könnte der Wechsel auf der Zielgeraden platzen.

Für diesen Fall sind die Hammers offenbar gerüstet: Laut der ‚Sun‘ hat der Premier League-Verein eine potenzielle Alternative in der Bundesliga ausfindig gemacht. West Ham soll Interesse an Bayer Leverkusens Abwehr-Hüne Odilon Kossounou (22) signalisieren. Der Ivorer, der auch bei Ligarivale Crystal Palace Begehrlichkeiten weckt, könne per Leihe nach England wechseln. Ob Bayer da mitspielen würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt.