Medien: Flach verlässt St. Pauli

Leon Flach lässt den FC St. Pauli wohl in Kürze hinter sich. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ steht der defensive Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu Philadelphia Union. Die neue Saison in der Major League Soccer beginnt erst Mitte April. Flachs Vertrag in Hamburg läuft bis 2022.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige US-Amerikaner war im Sommer 2016 in die Jugend des FC St. Pauli gewechselt. Neunmal kam der 20-Jährige in dieser Saison für die Profis zum Einsatz, wurde allerdings letztmals Ende Januar in den Kader berufen.