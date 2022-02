Kruse-Vorwurf: Fischer reagiert

Union Berlins Trainer Urs Fischer hat Stellung zu den Aussagen von Max Kruse bezogen, der jüngst über ein belastetes Binnenverhältnis gesprochen hatte. „Das ist Bundesliga, bezahlter Fußball ist kein Streichelzoo. Ich glaube, es ging vor allem um die Minuten, um seine Auswechslungen. Ich habe nicht den Auftrag, Wünsche zu erfüllen. Dass er da mit der ein oder anderen Entscheidung nicht zufrieden war, muss man akzeptieren und gehört dazu“, sagte der Schweizer gegenüber ‚DAZN‘.

Dennoch will der Union-Coach nichts von einem in die Brüche gegangenen Verhältnis zu Kruse wissen. „Das glaube ich jetzt nicht“, so Fischer. Kruse hatte sich im ‚Aktuellen Sportstudio‘ über seine schwindenden Einsatzzeiten im zweiten Jahr bei Union beklagt: „Als Sportler will man von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz stehen, da bin ich natürlich auch noch ehrgeizig. Und da habe ich einige Sachen nicht so verstanden, wie es andere gesehen haben.“