Mielitz zurück zu Werder

Sebastian Mielitz kehrt nach zehn Jahren zurück zum SV Werder Bremen. Wie die Grün-Weißen mitteilen, schließt sich der Torhüter zur neuen Saison der U23 an, die in fünftklassigen Bremenliga aktuell am Aufstieg feilt. Mielitz, der vom Regionalligisten VfB Oldenburg kommt, unterschreibt ligaunabhängig bis 2027. Der 34-Jährige sagt: „Werder ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich möchte meine 17 Jahre Profierfahrung an die jungen Spieler weitergeben, um ihnen auf dem Weg zu helfen, den ich damals auch gegangen bin.“

Das Werder-Trikot hatte Mielitz zwischen 2005 und 2014 getragen, für die Profis stand er 68 Mal zwischen den Pfosten. Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Leistungszentrums, erklärt: „Sebastian hat einst selbst den Schritt aus dem Leistungszentrum zu den Profis geschafft und ist mit seiner Erfahrung eine große Verstärkung für uns.“