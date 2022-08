Sörloth heute zum Medizincheck

Alexander Sörloth (26) wird auch in dieser Saison in Spanien auf Torjagd gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Angreifer von RB Leipzig bereits am heutigen Sonntag den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Leihvertrag bei Real Sociedad unterschreiben. Eine Kaufoption sei nicht geplant. Es ist das zweite Engagement bei den Basken: Bereits die vergangene Spielzeit verbrachte Sörloth bei Sociedad.

Aus einem permanenten Transfer wurde allerdings nichts, da Leipzig nicht die geforderte zweistellige Millionensumme erhielt. Beim La Liga-Klub tritt der Norweger die Nachfolge von Alexander Isak an, den es für die Rekordsumme von 70 Millionen Euro zu Newcastle United zog. Auch Borussia Mönchengladbach wurde als möglicher Sörloth-Abnehmer gehandelt.