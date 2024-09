Wanner über Bayern-Rückkehr: „Macht nur Sinn, wenn…“

Paul Wanner traut sich den Durchbruch beim FC Bayern zu. Der an den 1. FC Heidenheim verliehene Offensivspieler sagt im ‚kicker‘: „Bei den Bayern gibt es ausschließlich sehr gute Spieler, dennoch würde ich sagen, dass ich selbstbewusst bin. Aber ich muss jetzt erst mal ein Jahr Bundesliga beim FCH spielen und meine Leistung bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Rückkehr nach München knüpft der 18-Jährige aber an ausreichend Spielzeit, „sonst wäre ich wieder an dem Punkt, an dem ich schon mal war. Es macht nur Sinn, wenn ich zur engeren Auswahl gehöre.“

Lese-Tipp

„Vor sechs Wochen noch Verkaufskandidat“: Kimmichs Bayern-Kehrtwende

Beim Rekordmeister steht Wanner bis 2027 unter Vertrag. Die vergangene Saison war der offensive Mittelfeldspieler an Zweitligist SV Elversberg verliehen. Für Heidenheim stehen nach sieben Pflichtspielen sechs Torbeteiligungen (vier Tore, zwei Vorlagen) auf seinem Konto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern hält Kontakt

Über den Schritt zu Heidenheim sagt Wanner: „Mein Hauptaspekt lag darin, regelmäßig zu spielen. Für einen jungen Spieler ist das bei Bayern, naturgemäß aufgrund der Weltklasse des Kaders, nicht so leicht. Deswegen wurde mir das schnell klar. Es hat mir bis jetzt extrem Spaß gemacht und geholfen.“

Mit seinem Stammverein befindet sich der Linksfuß regelmäßig im Austausch: „Richard Kitzbichler (Koordinator Talentförderung, Anm. d. Red.) kommt zu den Spielen, wir haben wöchentlich Kontakt. Er gibt mir ein gutes Gefühl, sagt, was gut war und was ich verbessern muss. Auch Christoph Freund meldet sich, das machen die Bayern schon gut. Ich merke: Meine Entwicklung ist ihnen wichtig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Wanner in der kommenden Saison dann im Bayern-Trikot auflaufen und seinen bislang acht Profieinsätzen weitere hinzufügen wird, ist noch nicht abzusehen. Auch ein weiteres Leihjahr – ob nun in Heidenheim oder bei einem anderen Klub – ist im Gespräch.