Bayern-Rückkehr: Wanner hat Bedingungen

Die Sachlage ist klar: Paul Wanner (18) steht noch bis 2027 beim FC Bayern unter Vertrag. Aktuell ist der offensive Mittelfeldspieler an den 1. FC Heidenheim verliehen – seine zweite Entwicklungsstation nach einer Saison bei der SV Elversberg in der zweiten Liga.

Unter Trainer Frank Schmidt steht nun erstmals regelmäßiger Bundesliga-Fußball samt Dreifachbelastung in Pokal und Europacup auf dem Karriereplan. Das Unterfangen läuft gut an, Wanner traf in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison viermal und legte zwei Tore auf.

Die Bayern verfolgen die Entwicklung natürlich mit Wohlwollen. Laut der ‚Bild‘ planen sie den Linksfuß zur kommenden Saison auch schon für den eigenen Profikader ein – ein Bericht des ‚kicker‘ mahnt da aber zur Geduld.

Leihe bleib Thema

Denn wie das Fachblatt berichtet, steht Wanners Klub für die kommende Saison noch lange nicht fest. Eine weitere Leihe – ob nun nach Heidenheim oder zu einem anderen Klub – sei denkbar.

Eine Rückkehr nach München sei nur dann sinnvoll, wenn Wanner „regelmäßige Spielzeit garantiert ist“, heißt es. Die Bayern werden sich im kommenden Sommer um Florian Wirtz (21) und wohl auch wieder um Xavi Simons (21) bemühen. Zudem sollen die Verträge von Leroy Sané(28) und Jamal Musiala (21) verlängert werden. Personalien, die auch Wanner genau verfolgen wird, ehe er kundtut, wo er die kommende Saison verbringen will.