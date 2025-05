Nürnberg verpflichtet Telalovic

Der 1. FC Nürnberg hat das Rennen um Semir Telalovic gewonnen. Der 25-jährige Mittelstürmer, an dem auch Hertha BSC und der VfL Bochum dran waren, kommt vom Zweitliga-Absteiger SSV Ulm zu den Franken. Zu Ablöse- und Vertragsmodalitäten macht der Club keine Angaben. Telalovic erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore in 29 Ligaspielen.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou betont: „Mit Semir bekommen wir einen Stürmertypen, der sich durch seine Schnelligkeit und seine Physis auszeichnet. Er hat in der Liga zudem durch seine Zweikampfstärke und seine Torquote auf sich aufmerksam gemacht.“