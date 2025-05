Bayern rigoros: Bittere Pille für Zaragoza

Der FC Bayern will Transferflop Bryan Zaragoza offenbar schnellstmöglich loswerden. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der aktuell an CA Osasuna verliehene Offensivakteur nicht mal für die Klub-WM eingeplant. Vor einem Jahr war der 23-Jährige fest für 13 Millionen Euro vom FC Granada nach München gewechselt, ehe es ihn sofort auf Leihbasis zurück in seine Heimat zog.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Osasuna läuft es eigentlich wieder besser (sieben Scorerpunkte), dennoch hat Zaragoza in der bayrischen Landeshauptstadt keine Zukunft. Als Abnehmer stünden der FC Villarreal sowie Betis Sevilla bereit. Laut der ‚Bild‘ gibt es auch in Italien einen Markt für den spanischen Nationalspieler (drei Länderspiele), den die Bayern wohl für 13 bis 18 Millionen Euro ziehen lassen würden.