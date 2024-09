Galatasaray: Transfer-Entscheidung um Dina Ebimbe

Der Transfer von Junior Dina Ebimbe zu Galatasaray ist geplatzt. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der Spieler dem türkischen Traditionsverein eine Absage erteilt. Der 23-Jährige wolle nicht in die Süper Lig wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die französische Sportzeitung war es auch, die am heutigen Mittwoch von einem Angebot von Galatasaray in Höhe von zehn Millionen Euro für den Franzosen in Diensten von Eintracht Frankfurt berichtet hat. Die SGE soll bereit gewesen sein, Dina Ebimbe abzugeben.

Lese-Tipp

„Das darf nie passieren“: Frankfurt und die Geduldsfrage bei Uzun

In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum Freitag geöffnet, weshalb ein Klubwechsel des Rechtsfußes möglich gewesen wäre. Dina Ebimbe stand in dieser Saison noch nicht für die Eintracht auf dem Platz.