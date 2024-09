Eintracht erhält 10-Millionen-Angebot für Dina Ebimbe

Liegt die Zukunft von Junior Dina Ebimbe in der Süper Lig? Bei Eintracht Frankfurt hat der 23-jährige Franzose in dieser Saison kaum Aussicht auf Spielzeit, die Konkurrenz im Mittelfeld ist schlicht zu groß. Interessenten an dem ehemaligen U21-Nationalspieler gab es in den vergangenen Wochen mehrere, doch sowohl die SSC Neapel als auch der FC Everton liebäugelten mit einem Leihmodell. Ein solches stand bei den Hessen jedoch nicht zur Debatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist möchte den Rechtsfuß am liebsten dauerhaft von der Gehaltsliste streichen und den Kader noch etwas reduzieren. Da sich das Transferfenster in den großen Ligen Europas bereits geschlossen hat, ist der Markt für Ebimbe relativ überschaubar geworden. Umso größer sieht der türkische Klub Galatasaray seine Chancen, den Franzosen verpflichten zu können. Das Interesse ist bereits seit einigen Tagen bekannt, jetzt soll der Traditionsklub den Hessen ein erstes Angebot unterbreitet haben.

Lese-Tipp

Cherki lehnt Lyon-Abschied ab

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, bietet Galatasaray zehn Millionen Euro Ablöse für Ebimbe. Frankfurt sei generell offen für den Verkauf. Der Mittelfeldspieler selbst sei sich noch nicht endgültig im Klaren, ob er den Schritt in die Süper Lig wagen möchte. Bis zum Freitag ist der Transfermarkt in der Türkei noch geöffnet. Spätestens dann müssen die Papiere beim Verband eingehen.