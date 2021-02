Nürnberg-Zukunft für Möller Daehli?

Der bis Saisonende vom KRC Genk an den 1. FC Nürnberg verliehene Mats Möller Daehli macht sich noch keine Gedanken über seine Zukunft. „Der Verein und die Stadt, zumindest was ich gesehen habe, gefallen mir sehr. Aber jetzt bin ich erst einmal nur auf diese Saison fokussiert“, erklärt der 25-jährige Norweger gegenüber der ‚Bild‘.

Eine Kaufoption für Möller Daehli hat sich der FCN gesichert. Ob diese gezogen wird, liegt in allererster Linie an den Leistungen des Offensiv-Wirblers, der über seinen ersten Auftritt bei der 0:2-Niederlage in Sandhausen sagt: „Ich habe fünf Monate nicht gespielt, deswegen war es ganz okay. Aber ich kann es noch besser. Dafür brauche ich jetzt Trainingseinheiten und Spielpraxis.“