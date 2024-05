Schalke bei Kabadayi in Entscheidungsnot

Der FC Schalke 04 muss sich bald entscheiden, ob er die Kaufoption für Yusuf Kabadayi ziehen möchte. Nach einem Bericht der türkischen Tageszeitung ‚Yeniçağ‘ interessiert sich auch Besiktas für den Stürmer, den die Knappen in dieser Saison vom FC Bayern München ausgeliehen haben. Einen losen Austausch soll es zwischen dem türkischen Spitzenklub und den Münchnern bereits gegeben haben, doch noch hat Schalke das Heft des Handelns in der Hand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kaufoption für den 20-jährigen Flügelspieler liegt bei etwa einer Million Euro. Sollten die Schalker diese bis zum Saisonende nicht ziehen, könnte Besiktas mit den Bayern über einen Transfer von Kabadayi verhandeln. Für Schalke hat der Stürmer in dieser Saison 21 Einsätze absolviert und dabei vier Tore erzielt. Zuletzt hat sich Kabadayi in der Startelf festgespielt. Ob sich die Schalker einen festen Transfer leisten können, ist derzeit noch unklar. Um einen Punktabzug in der kommenden Saison zu vermeiden, müssen die Knappen ihr Netto-Eigenkapital um fünf Prozent erhöhen.