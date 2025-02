Bundesliga: Die FT-Topelf des 21. Spieltags

Spieler des Spieltags: Benedict Hollerbach

Wenn Benedict Hollerbach unter Steffen Baumgart trifft, gewinnt Union Berlin. Nach seinen zwei Torbeteiligungen beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 Mitte Januar sorgte der Flügelspieler mit seinem Doppelpack beim 4:0-Kantersieg über die TSG Hoffenheim für den zweiten Erfolg der Köpenicker unter Baumgart. Marin Ljubicic, Hollerbachs Pendant auf der rechten Außenbahn, gelangen nach seiner Einwechslung in der 59. Minute ebenfalls zwei Scorerpunkte und die Berufung in die FT-Topelf. Nach der Partie sagte Hollerbach: „Ich habe noch kein Bundesligaspiel gesehen, wo wir so viele Chancen hatten und wo wir so befreit in den letzten Minuten aufspielen konnten.“

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 21. Spieltags? Harry Kane (FC Bayern) Benedict Hollerbach (Union Berlin) Xavi Simons (RB Leipzig) Jeff Chabot (VfB Stuttgart) Myron Boadu (VfL Bochum) Ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

