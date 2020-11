Barça bestätigt: Fati fehlt vier Monate

Der FC Barcelona muss lange auf Shootingstar Ansu Fati verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, wurde der Flügelstürmer erfolgreich am lädierten Meniskus linken Knie operiert. Voraussichtlich vier Monate lang werde Fati fehlen.

In der laufenden Saison kam der Youngster zehnmal zum Einsatz, in denen ihm fünf Tore und zwei Assists gelangen. Mit gerade einmal 18 Jahren stehen bereits 43 Profispiele für Fati, der auch schon spanischer A-Nationalspieler ist, auf dem Konto.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



