Borussia bindet Lainer

Stefan Lainer bleibt Borussia Mönchengladbach erhalten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 31-jährige Rechtsverteidiger seinen auslaufenden Vertrag auf den letzten Drücker noch um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Lainer spielt seit 2019 am Niederrhein und absolvierte bislang 141 Spiele für die Borussia.

Vor knapp einem Jahr war bei Lainer eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht worden. Gladbach stellte schon damals eine Verlängerung in Aussicht, doch Lainer wollte sich diese erst sportlich verdienen und tat das im Saisonendspurt dann auch, als er wieder häufiger in der Startelf stand.

„Stevie ist seit fünf Jahren bei uns und war in dieser Zeit stets ein Vorbild an Einsatz und Einstellung“, sagt Roland Virkus, Geschäftsführer Sport. Der routinierte Rechtsverteidiger solle künftig weiter seine Erfahrung ins Team einbringen. Lainer selbst zeigt sich ebenfalls erfreut über die Einigung: „Ich freue mich schon jetzt darauf, das Vertrauen des Klubs zurückzuzahlen, mich zu zerreißen und alles reinzuwerfen, damit wir es besser machen als in der vergangenen Saison.“