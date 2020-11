Waldschmidt über Streich: „War nicht immer einfach“

Luca Waldschmidt hat seine Zeit beim SC Freiburg Revue passieren lassen. „Die zwei Jahre in Freiburg waren schon sehr wichtig für mich. Ich konnte regelmäßig in der Bundesliga spielen“, äußert sich der 24-jährige Angreifer im ‚Express‘. Waldschmidt schränkt ein: „Es war aber nicht immer einfach. Der Trainer und ich waren nicht immer der gleichen Meinung, ich saß ja auch ab und zu auf der Bank. Da musste ich mich immer wieder herankämpfen, weil ihm Sachen an mir nicht so gepasst haben. Er hat sich aber mit mir beschäftigt und mir das Gefühl gegeben, dass er mich weiterbringen will.“

„Das defensive Arbeiten“ sei seinem damaligen Trainer Christian Streich „wichtig“ gewesen: „Er meinte, dass ich als Stürmer besser verteidigen müsste. Ich habe eher den offensiven Gedanken in mir. Das musste ich lernen und ein Stück weit umdenken.“ Im August war Waldschmidt nach zwei Jahren im Breisgau für 15 Millionen Euro zu Benfica Lissabon gewechselt. In Portugal legte der deutsche Nationalspieler einen guten Start hin: Acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists) stehen nach zehn Einsätzen auf Waldschmidts Konto.