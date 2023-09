Nürnberg verpflichtet Social Media-Star Sommer

Niklas-Wilson Sommer kehrt an alte Wirkungsstätte zurück und unterschreibt einen Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist zunächst für die U23 des Clubs eingeplant und wird somit in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Sommer lief bereits in seiner Jugend für die Nürnberger auf und stand bis Ende Juni bei Waldhof Mannheim unter Vertrag. Nach seiner Ausbildungszeit beim FCN wurde Sommer als Streamer einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Niklas bekommen wir einen Spieler in die U23, der viel Erfahrung mit sich bringt und auch schnell Verantwortung in der Mannschaft übernehmen soll. Die Integration ins Team sollte nicht schwerfallen, da er ja schon seit der Vorbereitung bei uns mittrainiert. Für uns ist er definitiv eine Verstärkung und ich freue mich sehr darüber, dass er sich dem 1. FC Nürnberg angeschlossen hat. Durch seine Art auf dem Spielfeld kann er die jungen Spieler motivieren und wird uns weiterhelfen“, freut sich Trainer Andreas Wolf.