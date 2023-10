Potenzielles Karriereende: Rode reagiert

Entgegen jüngsten Berichten kommt für Sebastian Rode ein vorzeitiges Karriere-Aus nicht in Frage. „Ich arbeite weiter an meinem Comeback, um demnächst das Team wieder unterstützen zu können, Ein einfaches Aufgeben hat es bei mir noch nie gegeben, auch wenn man das bei der ‚Bild‘ seit dem Jahr 2019 mehrfach in Frage stellt, wie z. B. heute wieder im neusten Artikel“, meldet sich Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler auf Social Media zu Wort.

Erst gestern berichtete die ‚Bild‘, Rode spiele mit dem Gedanken, seine Schuhe bereits im Winter an den Nagel zu hängen. Grund dafür sei die Verletzungsanfälligkeit des 33-Jährigen, der zuletzt von einer hartnäckigen Wadenblessur geplagt wurde. Rode betont: „Ich bleibe weiter dran, um in meiner letzten Spielzeit alles für den Verein zu geben.“