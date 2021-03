Zukunft: Henrichs positioniert sich

Benjamin Henrichs plant nicht, zur AS Monaco zurückzukehren. „Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist“, gibt der 24-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ zu Protokoll. Für einen offiziellen Verbleib fehlt nicht mehr viel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leihspieler Henrichs muss nur noch einmal im Trikot der Leipziger auflaufen, dann greift eine Kaufpflicht. Als Ablöse wurden 15 Millionen Euro vereinbart. Bislang kam der Rechtsverteidiger verletzungsbedingt erst 14 Mal für die Sachsen zum Einsatz.