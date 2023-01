Adeyemi: „Will richtig in Dortmund ankommen“

Mit halbjähriger Verspätung will Karim Adeyemi den Nachweis liefern, warum ihn Borussia Dortmund verpflichtet hat. „Ich habe etwas für die letzten sechs Monate nachzuholen. Ich will richtig in Dortmund ankommen und der Mannschaft helfen“, verspricht der Sommerneuzugang gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Mit seiner ersten Saisonhälfte in Schwarz-Gelb ist der 20-Jährige nicht zufrieden: „Am Anfang war es sehr unglücklich. Man wünscht sich natürlich, dass man zu einem neuen Verein kommt und es sofort passt. Aber es gibt so Tage und Monate, wo nicht alles glattläuft. Damit musste ich erst mal klarkommen.“ Bislang stehen nach 18 Pflichtspieleinsätzen lediglich zwei Tore zu Buche.

