BVB trifft Svensson-Entscheidung

Noch ist nicht klar, ob Borussia Dortmund in der kommenden Saison erneut in der Champions League antritt. Trotzdem arbeiten die Verantwortlichen des BVB weiter an einem schlagkräftigen Kader. Ein wichtiger Faktor der großen Aufholjagd der vergangenen Wochen ist Daniel Svensson. Der Schwede ist allerdings lediglich vom FC Nordsjaelland an den BVB verliehen – bis jetzt.

Wie der dänische ‚Sport Expressen‘ berichtet, haben sich die Schwarz-Gelben dazu entschlossen, den 23-jährigen Linksverteidiger fest zu verpflichten. Umgerechnet 5,5 Millionen Euro müssen die Dortmunder zusätzlich zur Leihgebühr von zwei Millionen Euro dafür an den dänischen Klub überweisen, der 2020 für Svensson lediglich 270.000 Euro an den schwedischen Verein Brommapojkarna zahlte.

Leistungsträger und Fanliebling

Beim BVB überzeugte der schwedische Nationalspieler bisher mit starken Leistungen und ist auch bei den Anhängern aufgrund seines nimmermüden Einsatzes sehr beliebt. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl outete sich zuletzt als Fan: „Ich mag den Spieler, weil er unglaublich intelligent ist. Es sollte keiner überrascht sein, wenn er nächste Saison noch bei uns spielt.“

Diese Entscheidung ist laut dem dänischen Bericht gefallen, obwohl fraglich ist, ob der BVB überhaupt noch offiziell eine Kaufoption ziehen muss. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Leihvertrag von Svensson zusätzlich eine Kaufpflicht, die greift, sobald der Schwede sein 15. Pflichtspiel für den Bundesligisten bestritten hat.

Dies ist am vergangenen Wochenende beim überzeugenden 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen geschehen. Es war Svenssons elfter Bundesligaeinsatz (ein Tor, zwei Vorlagen) für den BVB. Hinzu kommen vier Auftritte in der Champions League.