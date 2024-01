Bundesliga-Interesse an Bayer-Leihgabe Bravo

Iker Bravo könnte im Sommer vor einer richtungsweisenden Karriereentscheidung stehen. Wie die in Madrid ansässige ‚as‘ berichtet, sind ein deutscher, ein spanischer und ein italienischer Erstligist an der Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers interessiert, der zurzeit von Bayer Leverkusen an Real Madrid verliehen ist.

Der junge Spanier war im Sommer 2022 von der Werkself zu den Königlichen gewechselt. Dort kommt er zurzeit in der U19 zum Einsatz. Per Kaufoption über zehn Millionen Euro kann Real den Nachwuchstorjäger festverpflichten. In dem Fall würden die interessierten Klubs leer ausgehen.