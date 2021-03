RB: Konaté absolviert erste Medizinchecks

Der Transfer von Ibrahima Konaté von RB Leipzig zum FC Liverpool nimmt weiter Form an. Laut des in der Regel gut informierten französischen Rundfunksenders ‚RMC‘ hat der 21-jährige Innenverteidiger bereits Teile des Medizinchecks bei den Reds absolviert. Darüber hinaus befinden sich die Gespräche mittlerweile in fortgeschrittenem Stadium.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Montag berichtete ‚The Athletic‘ von „bedeutenden Fortschritten“, die Liverpool in den Verhandlungen um den Franzosen gelungen seien. Der Preis für Konaté soll zwischen 30 und 45 Millionen Euro liegen.