Liverpool: Durchbruch bei Konaté?

Der FC Liverpool kann Innenverteidiger Ozan Kabak im Sommer für rund 20 Millionen Euro dauerhaft von Schalke 04 auslösen. Der 21-Jährige ist aber offenbar nicht der einzige Abwehrspieler, den die Reds aus der Bundesliga an die Anfield Road locken wollen. Auch Ibrahima Konaté soll auf der Wunschliste stehen.

Wie ‚The Athletic‘-Reporter David Ornstein berichtet, arbeiten die Reds intensiv an der Verpflichtung des Franzosen von RB Leipzig. Die Verpflichtung sei noch nicht in trockenen Tüchern, aber Liverpool sei ein „bedeutender Fortschritt“ gelungen. Ornstein zufolge sollte der LFC damit rechnen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 bis 45 Millionen Euro für Konaté zahlen zu müssen.

Leipzig am längeren Hebel?

Wie fortgeschritten die Verhandlungen wirklich sind, bleibt aber abzuwarten. Denn Konatés Klausel greift anderen Berichten zufolge erst im Sommer 2022. Ein Transfer in diesem Jahr bedürfte dann der Zustimmung des Bundesligisten.

Und obwohl der Franzose in dieser Saison nur viermal in der Liga-Startelf stand, ist es unwahrscheinlich, dass Leipzig freiwillig neben Upamecano noch einen weiteren hochtalentierten Innenverteidiger ziehen lässt.