Hertha angelt sich Nsona

Kélian Nsona wird ein Berliner. Hertha BSC gibt die Verpflichtung des Außenbahnspielers vom französischen Zweitligisten SM Caen bekannt. Der 19-jährige Franzose unterschreibt bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2026.

„Kélian Nsona ist ein junger Spieler, der großes Entwicklungspotenzial besitzt. Mit seinen 1,89 Metern ist er groß gewachsen und bringt neben seiner Technik auch eine enorme Schnelligkeit mit. Er passt damit sehr gut in unser Anforderungsprofil für die Außenposition, die er sowohl auf der rechten als auch linken Seite bekleiden kann“, freut sich Sportchef Fredi Bobic.

Mit der Verpflichtung sticht die Hertha unter anderem den SC Freiburg aus. Bereits im vergangenen Sommer war der Hauptstadtklub an Nsona interessiert. In der Vorsaison hatte der Youngster in 37 Profieinsätzen sein Können unter Beweis gestellt. Die laufende Saison verpasste der Rechtsfuß bislang aufgrund eines Kreuzbandrisses.