Real: Vinícius winkt satte Gehaltserhöhung

Das Gehalt von Vinícius Júnior soll bei den anstehenden Vertragsverlängerungsgesprächen mit Real Madrid an die derzeitigen Leistungen des Brasilianers angepasst werden. Laut ‚Goal.com‘ streicht der 21-Jährige derzeit ein Jahresgehalt von 3,2 Millionen Euro ein und zählt damit zu den fünf am schlechtesten bezahlten Profis im Kader der Königlichen.

Ersatzkeeper Andriy Lunin oder der Ex-Frankfurter Jesús Vallejo streichen ein ähnliches Salär wie der Offensivspieler ein. In der aktuellen Spielzeit konnte Vinícius seine Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich steigern. Nur sechs La Liga-Partien benötigte der Flügelstürmer für seine bisherigen fünf Treffer sowie drei Assists – in der vergangenen Saison brauchte der Youngster ganze 35 Ligaspiele, um dieselbe Zahl an Scorerpunkten zu sammeln. An Real ist er noch bis 2025 gebunden.