City-Vertrag läuft aus: Der Favorit auf das Guardiola-Erbe

Seit 2016 ist Pep Guardiola für Manchester City verantwortlich und formte den Verein zum englischen Aushängeschild. Unter anderem führte der Erfolgstrainer die Skyblues zu sechs Meisterschaften und zum langersehnten Champions League-Titel 2023.

Im kommenden Sommer könnte also eine Ära enden, sollte Guardiola seinen auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern. Eine Tendenz zeichnet sich bislang nicht ab, dennoch will man sich in Manchester für den Fall der Fälle wappnen.

Entsprechend haben die Klubbosse schon einen potenziellen Nachfolger ins Auge gefasst, berichtet der ‚Guardian‘. Die Rede ist von Rúben Amorim. Der 39-jährige Portugiese sitzt seit März 2020 bei Sporting Lissabon auf der Trainerbank, führte den Traditionsverein vergangene Saison zur Meisterschaft und startete makellos mit acht Siegen aus acht Partien in die neue Spielzeit.

Dicke Ablöse fällig?

Die gute Arbeit des Fußballlehrers hatte im zurückliegenden Sommer schon den FC Liverpool auf den Plan gerufen. Amorim entschied sich letztlich für einen Verbleib in seiner Heimat. Dort steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Entsprechend müsste City wohl tief in die Tasche greifen, um den Übungsleiter loszueisen – vorausgesetzt, man verständigt sich auf eine Zusammenarbeit.

Dabei könnte es dem englischen Schwergewicht in die Karten spielen, dass mit Hugo Viana, aktuell noch in Lissabon als Sportlicher Leiter tätig, bereits ein enger Vertrauter von Amorim zur kommenden Saison nach Manchester gelotst wurde.