FC Bayern: Tuchel mit Personalupdate

Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) wohl auf Leroy Sané verzichten. Der Flügelspieler hat im Anschluss an das Champions League-Spiel beim FC Arsenal (2:2) unter der Woche erneute Schambeinprobleme. „Leroy hat eine Reaktion, es wird beim im sehr knapp und wohl eher nicht reichen“, erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Rheinländer. Aleksandar Pavlovic hat gestern am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Shootingstar soll allerdings langsam wieder herangeführt werden und nur ein paar Minuten Spielzeit bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel möchte das Köln-Spiel zudem dazu nutzen, um einigen Spielern etwas Spielpraxis zu verschaffen, die am Mittwoch im Champions League-Rückspiel gegen Arsenal auflaufen oder eingewechselt werden könnten. Erste Kandidaten dafür sind dem Trainer nach Raphaël Guerreiro und Noussair Mazraoui. Einer von beiden soll am Mittwoch den gelbgesperrten Alphonso Davies vertreten. Tuchel selbst muss am Samstag in der Bundesliga eine Gelbsperre absitzen. Er wird die Partie aus der Loge heraus verfolgen. Für ihn übernehmen Zsolt Löw und Anthony Barry das Coaching.