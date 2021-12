Arsenal kämpft um Nketiah

Der FC Arsenal will Eddie Nketiah (22) nur ungern ziehen lassen. Trainer Mikel Arteta stellt gegenüber ‚Sky Sports‘ klar: „Ich möchte, dass er bleibt, aber er möchte einfach mehr Minuten haben. Es ist schwierig, sich dagegen zu wehren, aber der Verein und ich persönlich möchten wirklich, dass er hierbleibt – das versuchen wir.“

Nketias Vertrag in London läuft im Sommer aus, verlängern will er diesen bislang nicht. In der laufenden Saison kommt der Mittelstürmer erst auf 38 Minuten in der Liga, im EFL Cup erzielte Nketiah fünf Tore in drei Spielen. Unter anderem Borussia Mönchengladbach soll Interesse an dem jungen Engländer bekunden. Arteta betont: „Ich habe immer gesagt, was ich von ihm halte, wie sehr wir ihn mögen und dass sein Beitrag für uns jedes Mal, wenn er spielt, top ist.“