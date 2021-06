Einig & doch nicht einig: Fonseca-Wechsel zu den Spurs platzt kurios

Ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit war mit Paulo Fonseca bereits ausgehandelt. Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur stellten die Suche nach einem neuen Übungsleiter darum ein und bereiteten alles für die Verpflichtung des 48-Jährigen vor. Nun ist der Deal aber auf der Zielgeraden gescheitert.

Dem ausgehandelten Vertrag lagen laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano italienische Steuerverhältnisse zugrunde. Die Abgaben an den Staat sind in England allerdings deutlich höher. Fonsecas Gehalt wäre also niedriger gewesen als zunächst geplant. Einen neuen Konsens konnten beide Seiten dann nicht finden.

Nun ist der Deal geplatzt und Tottenham hat die Such nach einem neuen Cheftrainer wieder aufgenommen. Da trifft es sich gut, dass am heutigen Donnerstag Gennaro Gattuso freigestellt wurde. Nach nur 23 Tagen im Amt beim AC Florenz lösten beide Parteien den Vertrag wieder auf. Die Spurs haben Kontakt aufgenommen. Doch es ist Vorsicht geboten, denn auch Gattuso kommt aus der Serie A, die in Europa einer Steueroase gleicht.