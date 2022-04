Fortuna kauft Tanaka

Fortuna Düsseldorf hat Leihspieler Ao Tanaka von Kawasaki Frontale dauerhaft unter Vertrag genommen. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2025 beim Zweitliga-13. „Die Fortuna hat mich vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen. Der Verein hat mir den großen Schritt aus Japan nach Europa so einfach wie möglich gemacht. Ich […] hoffe, dass ich mit weiteren Toren und auch Vorlagen zum Erfolg des Teams beitragen kann“, so Tanaka.

Auch Sportvorstand Klaus Allofs freut sich, dass der japanische Nationalspieler an Bord bleib: „Ao Tanaka hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ihn langfristig an unseren Verein zu binden. Wir sind davon überzeugt, dass Ao noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und wir in den nächsten Jahren viel Freude an ihm haben werden.“