Aue hat Lauberbach im Visier

Der FC Erzgebirge Aue beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Lion Lauberbach (23). Wie ‚TAG24‘ berichtet, soll der Mittelstürmer von Holstein Kiel in Aue die Abgänge von Florian Krüger zu Arminia Bielefeld und Pascal Testroet zum SV Sandhausen kompensieren.

Der 1,94 Meter große Offensivspieler spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock. In Liga drei blieb Lauberbach allerdings ohne Treffer. Krüger und Testroet waren für 23 der 44 Saisontore von Aue verantwortlich. Um diese Lücke zu schließen, müsste sich Lauberbach in der anstehenden Spielzeit deutlich steigern.