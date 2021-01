Zetterer schließt Werders Torwart-Lücke

Der SV Werder Bremen schließt die durch Stefanos Kapinos Abgang entstandene Lücke auf der Torhüter-Position mit Michael Zetterer. Wie die Grün-Weißen am späten Samstagabend verkündeten, kehrt der 25-Jährige vorzeitig von seiner Leihe beim FC Zwolle zurück. „Wir hatten in die Leihvereinbarung mit Zwolle gewisse Rückholmöglichkeiten einfließen lassen. Für uns war nun der richtige Zeitpunkt, um Michael nach Bremen zurückzuholen“, erklärt Sportchef Frank Baumann.

In Zwolle war Zetterer unangefochtener Stammspieler. Mit ihm, der Nummer eins Jiri Pavlenka (28) sowie Eduardo Dos Santos Haesler (21) ist das Torhüterteam der Bremer nun komplett. „Wir sehen uns gut aufgestellt und haben eine sehr gute Struktur auf dieser Position“, so Frank.

⚠️ Michael #Zetterer wird zum SV #Werder zurückkehren. Der Leihvertrag mit dem PEC #Zwolle wird vorzeitig beendet, so dass der 25-jährige Torhüter bereits am Sonntag in der Hansestadt zurückerwartet wird.



