Niederlage in Überzahl: RB Leipzig hat erneut „Lehrgeld bezahlt“

Marco Rose hadert nach der erneuten unglücklichen Niederlage in der Champions League mit seiner Mannschaft. Im Anschluss an das 2:3 gegen Juventus Turin erklärte der Trainer von RB Leipzig den anwesenden Medienvertretern, dass es verschiedene Gründe für die Schlappe gab: „Wir müssen am Ende die Klasse von Juventus Turin ein Stück weit anerkennen, etwa beim Schuss von Dusan Vlahovic zum 2:2. In zwei Situationen haben wir aber nicht gut genug verteidigt und zudem unsere eigenen Torchancen nicht konsequent genutzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotzdem müsse die Mannschaft nach vorne blicken und die richtigen Schlüsse aus dem Spiel ziehen: „Für uns ist das ein hartes Learning, aber genau das müssen wir jetzt mitnehmen. Es gibt auch keine Alternative. Wir werden versuchen, besser zu werden und unsere Torchancen zu nutzen, um beim nächsten Mal so ein Spiel dann auch zu gewinnen. Wir haben auf hohem Niveau Lehrgeld bezahlt. Das haben wir bei Real Madrid gemacht und heute wieder.“ Leipzig steht nach zwei Spieltagen mit null Punkten da. Das wird auch Oliver Mintzlaff nicht gefallen. Der RB-Boss hat erst jüngst die etwas schleppende sportliche Entwicklung des Klubs kritisiert, diesen Vorwurf wies Rose von sich.