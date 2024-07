Gruda: Erste Gespräche mit Brighton

Das Interesse von Premier League-Klub Brighton & Hove Albion an Mittelfeldspieler Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05 wird konkreter. Wie ‚Sky‘ berichtet, sollen erste Gespräche zwischen Spieler und Verein stattgefunden haben. Der 19-Jährige kann sich einen Wechsel zum Team von Trainer Fabian Hürzeler vorstellen. Mit den Rheinhessen wurden bisher noch keine Verhandlungen aufgenommen. Die 05er stellen sich dem Vernehmen nach bis zu 50 Millionen Euro Ablöse für ihr Eigengewächs vor.

Gruda kam 2018 vom Karlsruher SC an den Main und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften der Mainzer. In der abgelaufenen Saison gab er sein Bundesliga-Debüt und sammelte in 30 Spielen in der obersten deutschen Spielklasse sieben Scorerpunkte (vier Treffer, drei Vorlagen). Belohnt wurde das mit der Einladung zur EM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft. Grudas Vertrag bei Mainz läuft noch bis Sommer 2026.