Nach Abstieg: Zwei Optionen für Berardi

Domenico Berardi wird den Gang in die zweite italienische Liga voraussichtlich nicht mit antreten. Nach dem Abstieg des US Sassuolo zeigen laut Gianluca Di Marzio die beiden Spitzenklubs Juventus Turin und SSC Neapel Interesse an dem 29-jährigen Außenbahnspieler, der noch mit den Folgen eines Achillessehnenrisses kämpft und wohl erst im Oktober wieder einsatzbereit sein wird.

Aus diesem Grund wird die Entscheidung über Berardis Zukunft auch erst Ende August fallen, so Di Marzio weiter. In Sassuolo ist der Linksfuß ein echtes Urgestein. In seiner Profilaufbahn spielte er für keinen anderen Klub, insgesamt lief er in 370 Pflichtspielen für den Klub aus der Emilia-Romagna auf.