Zehn Punkte Abzug für Juventus

Das Berufungsgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC hat die Strafe für Juventus Turin wegen Bilanzfälschung angepasst. Demnach werden dem Rekordmeister zehn Punkte in der laufenden Saison abgezogen. Ursprünglich lag das Urteil bei 15 Punkten, ehe es zwischenzeitlich ausgesetzt wurde.

Juventus hat angekündigt, sich eine erneute Berufung offen zu halten. Durch den Punktabzug fällt die Alte Dame in der Serie A von Platz zwei auf sieben. Zu allem Überfluss verlor das Team von Massimiliano Allegri auch noch am gestrigen Montagabend mit 4:1 in Empoli.

