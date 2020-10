Florenz verlängert mit Biraghi

Beim AC Florenz setzen sie die Zusammenarbeit mit Cristiano Biraghi langfristig fort. Wie der Klub aus der Toskana bekanntgibt, verlängert der 28-jährige Linksverteidiger vorzeitig seinen Vertrag bis 2024. In der laufenden Saison war der neunfache italienische Nationalspieler in fünf Ligaspielen an vier Treffern direkt beteiligt.

Biraghi ist begeistert: „Ich bin überzeugt, dass dieses Team von Florenz die stärkste Mannschaft ist, mit der ich je gespielt habe. Wir sind in jeder Hinsicht ein komplettes Team.“ 2018 holte die Fiorentina den Abwehrspieler für zwei Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten Delfino Pescara.