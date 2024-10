Modric-Nachfolge: Reals Geheimtaktik bei Wirtz

Zuletzt kursierten widersprüchliche Meldungen zur Zukunft von Florian Wirtz. ‚Sky‘ zufolge tendiert der 21-jährige Ausnahmekönner zu einem Wechsel zum FC Bayern. Der ‚kicker‘ berichtete dagegen, dass Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen nochmal um ein Jahr bis 2028 verlängern und mindestens bis 2026 beim Deutschen Meister bleiben könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein weiteres Szenario diskutiert heute die ‚as‘. Dabei geht es um das verbriefte Interesse von Real Madrid. Die spanische Sporttageszeitung geht in die Tiefe und berichtet, dass die Königlichen in Wirtz den idealen Nachfolger für Luka Modric (39) sehen. Der Kroate wird seine Zeit bei Real wohl im Sommer mit Vertragsablauf beenden.

Lese-Tipp

Ablösefreier Wechsel: Neue Spur bei Tah

Wie schon bei einigen Großtransfers (Bellingham, Mbappé etc.) der vergangenen Jahre hat Real wohl seine Transfer-Spezialisten José Ángel Sánchez und Juni Calafat auch mit dem Fall Wirtz betraut. „Mit Umsicht und Geheimhaltung“ soll der teure Deal (100 bis 150 Millionen Euro Ablöse) möglich gemacht werden, berichtet die ‚as‘. Real wolle „keine falschen Schritte machen“, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was macht Alonso?

Klar scheint: Die Entscheidung, wo Wirtz in der Saison 2025/26 spielt, wird sich noch etwas hinauszögern. Möglich, dass diese auch in Abhängigkeit von der Zukunft von Bayer-Trainer Xabi Alonso fällt. Der Spanier wird ja auch immer wieder als Nachfolger von Carlo Ancelotti in Madrid gehandelt.