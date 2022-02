Haaland-Poker: Adidas kontert Puma – Nachteil BVB?

Zu Beginn dieses Jahres ist der Ausrüstervertrag von Erling Haaland bei Nike ausgelaufen. Mit welchen Schuhen der Norweger künftig Tore schießen wird, könnte dabei auch direkte Auswirkungen auf den Verein haben, dessen Trikot er künftig dabei trägt.

Borussia Dortmund hofft nach wie vor darauf, dass Puma das Rennen macht. Gemeinsam mit dem Klub-Ausrüster und Anteilseigner will der BVB für Haaland ein Gehaltspaket schnüren, das ihn von einem Verbleib im Signal Iduna Park überzeugt.

Haaland per Privatjet zu Adidas

Adidas wittert aber ebenfalls seine Chance. Wie die ‚Bild‘ berichtet, luden die Franken den Stürmer am vergangenen Montag in die Firmenzentrale nach Herzogenaurach ein.

Haaland wurde per Privatjet in Dortmund abgeholt, traf in der Konzernzentrale bei Nürnberg auf Adidas-Markenbotschafter Zinédine Zidane sowie sein Jugend-Idol Michu und bekam das eigens für ihn entworfene EH-Logo präsentiert.

Vorteil Real und Bayern?

Sollte der 21-Jährige bei Adidas unterschreiben, könnte dies womöglich auch den Weg zu Real Madrid ebnen. In diesem Sommer soll zunächst Kylian Mbappé (23) in Madrid unterschreiben, 2023 will Florentino Pérez dann Haaland ins Bernabéu lotsen.

Dann läuft auch der Vertrag von Bayern-Topstürmer Robert Lewandowski (33) aus. Der deutsche Rekordmeister läuft bekanntlich ebenfalls seit jeher in Adidas-Leibchen auf. Und FCB-Präsident Herbert Hainer hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender beste Kontakte zu seinem früheren Arbeitgeber.